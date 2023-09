Politik in Radevormwald Können Schul-Tablets besser vor Dieben geschützt werden?

Die Fraktion der FDP in Radevormwald hat für den Schulausschuss am Dienstag, 19. September, zwei Anfragen gestellt. Dabei geht es unter anderem um den jüngsten Einbruche in der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt. Die Tat hatte sich am dritten August-Wochenende ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Diebe technische Geräte und Bargeld gestohlen, dabei gingen sie sehr brachial vor und zerstörten Türen von Klassenzimmern.