Politik in Radevormwald Schul-Digitalisierung ist fast abgeschlossen

An den weiterführenden Schulen in Radevormwald würden nun allmählich iPads auch an Schüler ausgehändigt, damit sie auch zu Hause für Schulaufgaben und Projekte an den Geräten arbeiten können. An der Sekundarschule laufe das nun mit den Jahrgangsstufen 8 und 9 langsam an. Am Theodor-Heuss-Gymnasium würden die iPads den Zehntklässlern mit nach Hause gegeben.