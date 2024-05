Brauchtum in Radevormwald So wird die Rader Schützenkirmes im Juni

Doch die Aktivitäten rund um das Fest beginnen nicht erst am Freitag. Traditionell treffen sich die Schausteller und die Mitglieder des Schützenvereins bereits am Donnerstagabend im Schützenhaus, um ihren Zusammenhalt zu festigen und den Schaustellerkönig auszuschießen. Erstmalig sind in diesem Jahr auch die Einzelhändler aus Radevormwald eingeladen worden, „um auch hier ein besseres Kennenlernen und ein Verständnis füreinander zu fördern“, heißt es in der Ankündigung des Vereins.