Fest in Radevormwald : Schützenkirmes soll 2022 stattfinden

Dieses Foto entstand bei der Radevormwalder Schützenkirmes im Jahr 2019. Dann kam die Corona-Pandemie. Nun wollen die Schützen gemeinsam mit den Besuchern wieder feiern. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der Verein will es wagen und plant nach zweijähriger Corona-Zwangspause sein großes Schützen- und Heimatfest für dieses Jahr. Vom 10. bis 13. Juni soll sich das mehrtägige Fest in der Innenstadt abspielen. Viele Zusagen gibt es schon.

Von Cristina Segovia-Buendia

Es ist nicht nur ein schöner Freizeitspaß oder ein gesellschaftliches Stelldichein, das Schützen- und Heimatfest ist für die Radevormwalder Schützen eine Lebensgrundlage: „Für uns ist es das wichtigste Fest und unsere Haupteinnahmequelle“, betonte Schützenchef Dr. Jörg Weber bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins.

Zwei Jahre lang mussten die Schützen aufgrund der Pandemie auf diese wertvolle Einnahmequelle verzichten. In diesem Jahr soll das große Spektakel in der Stadt nach dem Wunsch der Schützen wieder stattfinden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, berichtete der stellvertretende Platzmeister und amtierende Schützenkönig Uwe Altgeld. 55 Verträge habe der Verein an Schausteller verschickt, von denen bereits 32, darunter auch Betreiber großer Fahrgeschäfte, ihr Kommen bestätigt haben.

Info Einladung zum Ostereierschießen Zweites Aprilwochenende Am Wochenende 9. und 10. April laden die Schützen zum traditionellen Ostereierschießen in ihr Schützenhaus, Hölterhofer Straße 24, ein. Samstags können sich interessierte Bürger von 14 bis 19 Uhr auf dem Schießstand ausprobieren, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch wenn das Fest offiziell am Freitag, 10. Juni, eröffnet wird, berichtete Weber, sei es bei den Schützen gute Tradition, schon am Donnerstag mit den Schaustellern auf ein gelungenes Fest anzustoßen und gemeinsam zu grillen. Daran wolle der Verein auch in diesem Jahr festhalten. Altgeld gab sich zuversichtlich, dass auch die übrigen Schausteller ihre Teilnahme in den kommenden Tagen bestätigen würden, so dass wieder ein ordentliches Angebot auf dem Platz vorgehalten werden könne.

Die Pandemie, sie hat vieles verändert, musste sich auch Jörg Weber eingestehen. Vor zwei Jahren wurde das langjährige Schützenmitglied kurz vor dem ersten Lockdown zum Vorsitzenden gewählt. Viel zu berichten hatte er von seiner bisherigen Amtszeit allerdings nicht. „Ich habe in den vegangenen zwei Jahren kein einziges Schützenfest und keinen einzigen Schützenverein besucht, sagt er. Untätig war der Vorstand während Corona aber nicht. „Wir haben dafür viel an unserem eigenen Haus gemacht“, fasste Weber bei seinem Jahres- und Geschäftsbericht zusammen. Der Bogenschießstand wurde erneuert, die Luftgewehranlage digitalisiert, und die Modernisierung des Kleinkaliberstands befände sich derzeit in Arbeit. Außerdem investierte der Verein die bewilligten Fördermittel in Höhe von knapp 51.000 Euro aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ in die Sanierung des Schützenheims. Fenster wurden ausgetauscht, das Dach neugedeckt, die Heizungsanlage erneuert. Insgesamt flossen 62.000 Euro in diese Sanierungsmaßnahmen.