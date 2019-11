Gymnasium in Radevormwald : THGfm kooperiert mit Sender

Kooperation beschlossen: Nadja Peterson (vorne links) Fachvorsitzende Radio THG und Wiebcke Breuckmann (Chefredakteurin) von Radio Berg. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Dank der Zusammenarbeit bekommen Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums unter anderem die Möglichkeit, Erfahrungen beim Profi-Radio zu sammeln.

Der Radiosender des Theodor-Heuss-Gymnasiums, THGfm, kooperiert in Zukunft enger mit Radio Berg. Am Montag waren Dr. Horst Bongardt, Vorstandsvorsitzender von Radio Berg und Wiebke Breukmann, Chefredakteurin des Senders, zu Gast an der Hermannstraße. Sie unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung und machten sich ich ein Bild von dem Radio-Unterricht der Schule.

Aktuell läuft die fünfte Staffel Bürgerfunk auf RadioBerg, die von den Schülern und Lehrern des THG produziert wird. „Wir haben einen großen Output, an dem Radio Berg maßgeblich beteiligt ist. Wir sind stolz darauf, von Radio Berg gesendet zu werden und jetzt auch noch mehr mit dem Sender zusammenzuarbeiten“, sagt Nadja Peterson, die sich mit ihren Kollegen Alexander Kühn und Arwed Seitz um THGfm kümmert.

Eine weitere Lehrerin steckt gerade in der Radio-Ausbildung und wird das Team ab kommendem Frühjahr unterstützen. Schüler verschiedener Jahrgangsstufen, aber auch Mitglieder einer AG kümmern sich um aktuelle Beiträge und ganze Sendungen, die von dem Schülerradio produziert werden. „Insgesamt arbeiten circa 70 Schüler an THGfm mit. Das Projekt läuft sehr gut und ist jetzt auch langfristig, als Unterrichtsfach, in unsere Schule integriert“, sagt die Lehrerin.

Dank der neuen Kooperationsvereinbarung zwischen der Schule und Radio Berg haben die Schüler in Zukunft die Möglichkeit einmal im Jahr die Redaktion in Kürten zu besuchen und dort den Alltag eines Radiosenders live mitzuerleben. „Geplant ist außerdem, dass uns ein Redakteur des Radios besucht und uns bei der Arbeit über die Schulter guckt. Die Schüler freuen sich über jeden Tipp“, sagt Alexander Kühn. Die dritte Säule der Kooperationsvereinbarung wird es Schülern ermöglichen sich für ein einwöchiges Schnupperpraktikum bei dem Radiosender zu bewerben. Dr. Horst Bongardt ist begeistert davon, in welchem Maße das THGfm an dem Gymnasium gefördert wird. „Wir müssen Jugendliche erreichen und das ist genau der richtige Weg“, sagt er.

Schulleiter Matthias Fischbach-Städing weiss, dass über den Radiounterricht viele Themen praxisnaher vermittelt werden können. „Die Schüler tragen Verantwortungen für die Sendungen und setzen sich deswegen intensiver mit Themen, wie Werbung und medialem Einfluss auseinander“, sagt er.