Bildung in Radevormwald Schülerinnen arbeiten einen Tag in ihrer alten Kita

Wie Elina und Fatima ihr erklärten, geht es bei diesem Aktionstag darum, einen Unterrichtstag gegen einen Arbeitstag einzutauschen, um damit Geld für einen guten Zweck zu verdienen. In den vergangenen Jahren erwirtschafteten die THG-Schüler mit ihrer Teilnahme und ihrem Arbeitseinsatz mehrere Tausend Euro, die zu gleichen Teilen sowohl an ihre Partnerschule in Tansania flossen als auch an das Projekt „Tagwerk“ selbst, das damit Bildungsprojekt in Afrika unterstützt. Für Fatma und Elina ein tolles Projekt und eine gute Gelegenheit für eine erste Berufsorientierung.