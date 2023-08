Tötungsdelikt am Kreisel in der Radevormwalder Innenstadt Schüler müssen die schreckliche Tat verarbeiten

Radevormwald · Der gewaltsame Tod eines 19-Jährigen am vergangenen Sonntagmorgen sorgt auch an den Schulen in der Stadt für große Verunsicherung. Einige Eltern wollten ihre Kinder aus Angst nicht zum Unterricht schicken.

31.08.2023, 15:11 Uhr

Für viele Mädchen und Jungen der GGS Stadt führt der Schulweg am Tatort vorbei. Das belastet. Auch die Schulleiterin fährt einen Umweg. Viele Radevormwalder haben Blumen und Kerzen niedergelegt. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía

Das Tötungsdelikt am Kreisverkehr in der Innenstadt und vor allem die Polizeifahndung während der Stunden und Tage danach hat nicht nur die Erwachsenen geschockt. Viele Grundschulkinder und Jugendliche zeigen sich Tage danach verunsichert. Einige Schulen reagierten mit Unterrichtsbefreiung im Bedarfsfall. Doch glücklicherweise, berichten einige Schulleiterinnen, normalisiere sich seit der Verhaftung des zweiten Tatverdächtigen so langsam wieder der Schulalltag.