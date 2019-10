Schulzentrum in Radevormwald : Schulbusbetreiber vermitteln Sicherheit

Schulzentrum in Radevormwald

Busfahrer Thomas Gehring und Axel Blankennagel (links) zeigen, was passiert, wenn der Teddy nicht angeschnallt ist. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Wie man die richtige Distanz zum Schulbus einhält und warum man sich besser anschnallen sollte, das lernten Schüler bei einem Training der Busunternehmen.

Der Stiefel ist hin – ein Rad des Schulbusses ist über ihn gefahren. Zum Glück steckte kein Kinderfuß darin. Was mit diesem passiert wäre, möchte man sich nicht ausmalen. Unter den Fünftklässlern der Sekundarschule geht der Stiefel von Hand zu Hand. Das also kann passieren, wenn man zu wenig Abstand zum Bus hält.

An Montagvormittag lösten die Busunternehmen Rheingold und Meinhardt aus Wuppertal ihr Versprechen ein, am Schulzentrum den Kindern zu vermitteln, wie man den Schulbus richtig nutzt – also, wie man sicher ein- und aussteigt, wie man sich im Bus mit einem Gurt schützen kann und dass man nach dem Verlassen des Busses vorsichtig sein muss, damit der fahrende Verkehr einen nicht erwischt.