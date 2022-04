Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Berufswelt ohne Klischees kennenlernen

Berufswahl frei von Geschlechterklischees: Gira lädt Mädchen und Jungen ein, sich beim „Girls‘ Day“ und „Boys‘ Day“ aus erster Hand über für ihr Geschlecht untypische Berufe zu informieren. Foto: Gira

Radevormwald Auch der Radevormwalder Gebäudetechnikspezialist Gira beteiligt sich am kommenden Donnerstag, 28. April, am Aktionstag „Girls‘ Day“ und „Boys‘ Day“.

Es geht um nicht weniger als die berufliche Zukunft vieler Schüler in der Bergstadt. Immer noch wird die Berufswahl von längst überholten Rollenbildern beeinflusst: Mädchen entscheiden sich überwiegend für Berufe, in denen bereits hauptsächlich Frauen tätig sind, während sich Jungen in der Mehrzahl für solche Tätigkeiten und Branchen interessieren, die als „typisch männlich“ gelten. Vor diesem Hintergrund haben es sich der „Girls‘ Day“ und der „Boys‘ Day“ zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit Unternehmen Schüler frei von Geschlechterklischees über eine Vielzahl interessanter Ausbildungsberufe beziehungsweise Studiengänge und vielfältige Karrieremöglichkeiten zu informieren, berichtet das Radevormwalder Unternehmen Gira.

Zu den mehr als 8000 Firmen, die am 28. April am Aktionstag zur Berufsorientierung unter dem Motto „Es zählt, was Du willst“ teilnehmen, gehört auch der Gebäudetechnikspezialist und Smart-Building-Pionier aus der Bergstadt. „Wir wollen junge Menschen dazu ermutigen, ihre berufliche Zukunft ganz nach ihren individuellen Interessen, Neigungen, Stärken und Talenten zu gestalten“, erklärt Karoline Riedel, die bei Gira gemeinsam mit einem Projektteam den Mädchen- und Jungen-Zukunftstag organisiert. „Dazu vermitteln wir hautnahe Einblicke in unser Unternehmen und in spannende Zukunftsberufe“, kündigt sie an. Für Mädchen stehen bei der Gira-Veranstaltung technisch geprägte Berufsfelder vom Werkzeugbau bis zur Softwareentwicklung im Mittelpunkt. Jungen lernen hingegen unter anderem kennen, worauf es bei erfolgreichen Marketingkampagnen einer Top-Marke ankommt oder wie der Personalbereich für gute Beziehungen zwischen Unternehmen und Mitarbeitern sorgt. „Zum Start um 9 Uhr gehen wir erst einmal zusammen mit den Teilnehmern auf virtuelle Entdeckungsreise durchs Unternehmen“, berichtet Karoline Riedel. Eine spielerische Rallye gebe dabei Gelegenheit, die Funktionsweise und die unterschiedlichen Bereiche eines Industriebetriebs und Technologieunternehmens näher kennenzulernen.

Info Jetzt noch anmelden, um Link zu bekommen Aktionstag Der „Girls‘ Day“ und der „Boys‘ Day“ bei Gira werden als virtuelle Veranstaltung über Microsoft Teams stattfinden. Eine Teilnahme ist also bequem per Smartphone, Tablet oder Computer möglich, ohne dass dafür eine besondere Software installiert werden muss. Um beim Aktionstag rund um die berufliche Zukunft am Donnerstag, 28. April, 9 bis 15 Uhr, dabei zu sein, müssen sich Interessenten mit Namen, Alter und Wohnort bis kommenden Montag, 25. April, per E-Mail unter karoline.riedel@gira.de anmelden. Mit der Antwort versendet Gira den für die Teilnahme notwendigen Link und den Programmablauf.

Im Anschluss daran geht es – getrennt nach Geschlechtern – in halbstündigen Blöcken durch verschiedene Abteilungen: Während die Mädchen sich zu Zukunftsberufen in der technischen Ausbildung in Logistik und IT, der Softwareentwicklung, im Supply Chain Management, Controlling und Werkzeugbau schlaumachen können, sind die Jungen im Personalbereich, in der Auftragsabwicklung des Kunden-Centers, im Marketing und in der Disposition des Einkaufs unterwegs. Junge Gira-Mitarbeiter, die alle selbst erst kürzlich ihre Ausbildung beim Radevormwalder Familienunternehmen absolviert haben, übernehmen die virtuelle Führung durch die Abteilungen und beantworten Fragen. „Uns ist wichtig, Informationen aus erster Hand zu vermitteln, damit die Mädchen und Jungen einen authentischen Eindruck von den vielfältigen Berufswelten und den Entwicklungsmöglichkeiten bei Gira bekommen“, betont Karoline Riedel.