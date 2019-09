Vorfall am Schulzentrum : Geländerschaden in Realschule – ein Schüler leicht verletzt

Radevormwald Der Unfall ereignete sich im Treppenhaus zwischen Unter- und Kellergeschoss. Der Flur wurde inzwischen gesperrt. Stadt, Schulvertreter und Bausachverständige kamen zu einem Gespräch zusammen.

Der Schulbetrieb im Gebäude der Real- und Sekundarschule an der Hermannstraße wurde am Dienstag aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. Zu einem Schaden an einem Geländer des Treppenhauses ist es am Dienstag gekommen. „Bei diesem bedauerlichen Vorfall ist ein Schüler leicht verletzt worden“ teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Der Unfall ereignete sich im Treppenhaus zwischen Unter- und Kellergeschoss.

Am Dienstagnachmittag erfolgte ein zweites Treffen zwischen der Stadt, Schulvertretern und Bausachverständigen, die über die Verkehrssicherheit der Treppenhäuser entscheiden sollen. „Ob der Unterricht am Donnerstag weitergehen kann, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich gehe davon aus“, so der Bürgermeister am Mittwochvormittag. Dass sich die Geländer des Schulgebäudes in einem schlechten Zustand befinden, war dem Bürgermeister sowie den Mitarbeitern der Gebäudewirtschaft vor dem Unfall am Dienstag nicht bekannt. „Wir haben diesen bedauerlichen Vorfall zum Anlass genommen, dass ein Sachverständiger alle vergleichbaren Geländer in städtischen Gebäuden zeitnah auf ihre Sicherheit überprüfen wird. Damit wollen wir ausschließen, dass weitere Schäden entstehen oder Unfälle passieren“, sagt Johannes Mans.