Theodor-Heuss-Gymnasium : Schüler entdecken Zukunftstechnologien

Die THG-Schülerinnen Maja, Ciara und Sarah Marie am Hyperloop-Modell. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Der „Touch-Tomorrow-Truck“ der Hans-Riegel-Stiftung war zu Gast im THG.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Der Touch-Tomorrow-Truck der Dr. Hans-Riegel-Stiftung steht in dieser Woche auf dem Schulhof des Theodor-Heuss-Gymnasiums und ermöglicht Schülern das Erleben und Ausprobieren von Zukunftstechnologien. Gestern besuchte zuerst die 8c den Truck für eine Doppelstunde. Das THG fördert seine Schüler verstärkt in dem Mint-Bereich, der die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik umfasst und hat sich deswegen dafür eingesetzt, dass der Truck nach Radevormwald kommt. Gefördert wird das Projekt von der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Nach einer kurzen Einführung fanden sich die Schüler der 8c gestern in Kleingruppen zusammen, um die unterschiedlichen Stationen des Trucks zu erleben und ihr Wissen auszubauen. Maja, Ciara und Sarah Marie starteten ihren Rundgang an der Station zum Thema Datenverschlüsselung.

Wie unsere Daten, die wir im Internet preisgeben und hinterlassen, verschlüsselt sind und wer auf sie zugreifen kann, erfuhren die drei Schülerinnen ganz zu Beginn. Alle interessanten Informationen konnten sie und ihre Mitschüler abspeichern und auf Datenträgern mit nach Hause nehmen. An interaktiven Touch-Stationen wird das Wissen an die Schüler vermittelt. „Ich finde die Videos sind sehr gut verständlich und machen Spaß. Zu lesen gibt es aber auch ziemlich viel. Ich finde es könnte noch weniger Text sein“, sagt Ciara. Sarah Marie findet die Themen, die in dem Truck zu entdecken sind, interessant.

„Das ist alles sehr modern und neu, das gefällt mir“, sagt die Schülerin. Die erste Station endete mit einem Quiz, bei dem die drei Mädchen acht von zehn Fragen richtig beantworten konnten. Nach 20 Minuten wechselten sie an die Station „Hyperloop“, die über die Mobilität der Zukunft informiert. Nachdem Ciara, Maja und Sarah Marie grundlegendes Wissen über Elektro-Fahrzeuge, Linearmotoren und autonomes Fahren vermittelt bekamen, konnten sie selber ein Hyperloop-Modell steuern. „Das ist ja total schnell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns so in Zukunft fortbewegen“, sagt Maja. Danach ging es für die Dreiergruppe ins Obergeschoss des Trucks, um Virtual Reality zu erleben. Die Themenstationen aus Naturwissenschaft und Technik begeisterten alle Schüler, die den Truck Mittwochmorgen besuchten. Auf besonders viel Interesse stieß das Angebot zur Robotik und Gedankensteuerung. An einer Station konnten Schüler erfahren, wie man sich mit der Hilfe seiner Gedanken durch ein Computerspiel bewegen kann. Die Schülern denen es gelang sich zu entspannen und sich auf die intuitive Steuerung einzulassen, hatten die besten Erfolge bei der Steuerung.