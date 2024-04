Partnerstadt von Radevormwald Schüler halten Freundschaft mit Polen lebendig

18 Schüler aus Nowy Targ samt Betreuer und Lehrer sind seit Samstag in Radevormwald. Am Montag waren sie beim Bürgermeister und haben eine Stadtrallye gemacht, berichtet Menden. Am Dienstag wurde ihnen die Schule gezeigt und sie nahmen am Unterricht teil. Für Donnerstag und Freitag sind Ausflüge nach Köln und Wuppertal geplant. Am Samstag reisen die Polen, nach einem Besuch bei der Feuerwehr und einer Feedback-Runde, wieder in die Heimat. Doch das Wiedersehen ist längst geplant. Im Oktober werden 18 Schüler aus Radevormwald schließlich Nowy Targ besuchen, darunter auch Lea und Emily, die sich sehr darauf freuen. Für sie wird es die erste Reise nach Polen.