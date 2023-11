Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Schüler aus drei Nationen forschen gemeinsam

Voneinander lernen, miteinander forschen und sich austauschen – all das diesmal nicht unter einem sprachlichen, kulturellen oder sozialen Aspekt, wie sonst bei einem Schüleraustausch üblich, sondern, um gemeinsam an naturwissenschaftlichen Projekten zu arbeiten. Darum geht es bei diesem Erasmus-Austausch, der diese Woche am Theodor-Heuss-Gymnasium stattfindet, und bei dem die Radevormwalder Schule bereits seit gut zehn Jahren mitwirkt.