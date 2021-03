Angebot für Bürger in Radevormwald : Schnelltest-Station im Hürxthal ist bereit

Radevormwald Apotheker Dr. Ralph Bültmann und weitere Helfer bieten nun nach Anmeldung den Bürgern in Radevormwald die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Auch der Testbus des Kreises war bereits vor Ort.

Bereits am Dienstagnachmittag stand erstmalig der vom Kreis beauftragte Schnelltest-Bus auf dem Festplatz an der Uelfestraße. Und nun hat auch das bereits angekündigte Schnelltest-Angebot der Apotheken in der Stadt seine Arbeit aufgenommen – an einem zentralen Standort in der Innenstadt, dem Haus Hürxthal (Haus der Begegnung) am Schlossmacherplatz. Bald sollen auch im Sana Krankenhaus in Radevormwald die Tests möglich sein.