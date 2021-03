Corona-Pandemie in Radevormwald : Schnelltest-Bus wird gut angenommen

Mobile Schnelltests werden nun regelmäßig in den Kommunen des Kreises angeboten. Am Dienstag und Donnerstag war Radevormwald an der Reihe. Weitere Termine werden folgen. Hier führt Rosi Lampe führt den Schnelltest bei Michael Müller durch. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der vom Kreis beauftragte Bus der Firma Mobile Health Care Logistics stand in dieser Woche bereits zwei Mal auf dem Festplatz an der Uelfestraße. Das Konzept geht auf, weitere Termine sind geplant.

Der vom Kreis beauftragte Schnelltest-Bus stand in dieser Woche zwei Mal auf dem Festplatz an der Uelfestraße. Weil jeder Bürger das Recht auf einen Schnelltest pro Woche hat, ist in Radevormwald die nötige Infrastruktur geschaffen worden. Eröffnet hat auch die Teststation im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz unter der Leitung des Apothekers Dr. Ralph Bültmann. Bald soll außerdem eine Teststation im Sana Krankenhaus folgen.

Der Schnelltest-Bus der Mobile Health Care Logistics GmbH stand zum ersten Mal am Dienstag in Radevormwald. Auch am Donnerstag war die mobile Testmöglichkeit an der Uelfestraße in Betrieb. Vormittags standen bereits viele Menschen auf dem Festplatz und warteten auf ihren Termin. Mit großzügigem Abstand reihten sie sich vor dem Bus auf.

Info Die Anmeldung geht online vor sich Termine vereinbaren Für die Schnelltests in Radevormwald kann man sich bisher nur online anmelden. Wer sich zu dem Test im Haus Hürxthal anmelden möchte, kann dies unter der Internetseite www.bergische.com/apotheke tun. Für Menschen, die kein Internet nutzen, soll in Absprache mit dem Trägerverein „aktiv55plus“ die Möglichkeit einer telefonischen Anmeldung geschaffen werden. Der Schnelltest-Bus vergibt Termine unter www.mhc-center.com. Der Bus steht am Dienstag von 16 bis 20 Uhr und am Donnerstag von 11 bis 15 Uhr auf dem Festplatz an der Uelfestraße. Die Termine können erst kurz vorher gebucht werden.

Einer von ihnen war der Radevormwalder Herbert Albert. Er und seine Frau wollten ihren Schnelltest spontan abwickeln. „Wir haben vor Ort erfahren, dass man einen Termin braucht, den man online buchen kann. Das wussten wir nicht“, sagt er. Ihm ist es gelungen, kurzfristig einen Termin zu buchen. Mit der Terminbestätigung kam er zurück auf den Festplatz.

Die Testtermine für den Schnellbus können digital gebucht werden, auch das Testergebnis wird kurze Zeit nach dem Schnelltest auf das Handy geschickt. Der Testbus steht auch in der kommenden Woche wieder am Dienstagnachmittag und am Donnerstagvormittag auf dem Festplatz. Michael Fender von der Mobile Health Care Logistic verfolgt das Ziel. ein eigenes Testzentrum in Radevormwald zu eröffnen. „Radevormwald ist groß genug, um eine Teststation vor Ort einzurichten, in der jeden Tag getestet wird. Dafür suchen wir Räumlichkeiten“, sagt er.

Fender bittet die Stadt darum, Kontakt mit ihm aufzunehmen oder Menschen, die geeignete Räumlichkeiten für eine weitere Teststation kennen. Außerdem sucht das Unternehmen Mitarbeiter. „Wir brauchen mehr Kräfte, um noch mehr Menschen testen zu können. Die Bürger sollten sich mindestens einmal in der Woche testen lassen. Sie dürfen aber auch alle 48 Stunden einen kostenlosen Test machen. Je mehr getestet wird, desto besser“, sagt Michael Fender.

Von den insgesamt 100 Schnelltest-Bussen, die zu dem Unternehmen gehören, sind im Oberbergischen Kreis 25 im Einsatz. In dem Bus werden die Schnelltests von geschultem Personal durchgeführt. Während ein Mitarbeiter den Abstrich entnimmt, testet der andere und verschickt die Ergebnisse.

Herbert Albert hatte sein Testergebnis wenige Augenblicke später auf dem Handy. „Praktisch ist, dass man nicht vor Ort warten muss, sondern das Ergebnis zuhause abrufen kann. Meins war zum Glück negativ.“ Der 78-Jährige hat bereits seine erste Impfung hinter sich und bekommt am kommenden Freitag seine zweite Impfstoffdosis. „Auch mit einer Impfung kann man sich noch anstecken. Ich will auf Nummer sicher gehen“, sagt er.

Menschen, die bereits Symptome aufweisen, die auf eine Infektion mit SARS CoV-2 hindeuten, sollen nicht bei einem Testzentrum erscheinen, sondern sich an ihren Hausarzt wenden. Die häufigsten Symptome sind Fieber, Husten, Schnupfen sowie Geruchs- und Geschmacksstörungen.