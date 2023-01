Winter kehrt nach Radevormwald zurück Schneefall bremst die Bergstadt aus

Der Winter ist zurück: Am Donnerstag sorgte starker Schneefall auch in Radevormwald für glatte Straßen und für Verkehrsbehinderungen. So teilte die gegen 9 Uhr die Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG) mit, dass „aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der derzeitigen Nicht-Befahrbarkeit des Großteils der Strecken“ kurzfristig der Linienverkehr eingestellt werde. „Busse, die noch unterwegs sind, beenden soweit wie möglich noch den Linienweg“, erklärt OVAG-Geschäftsführerin Corinna Güllner.