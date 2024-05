Orchestertage in Radevormwald Auch die Tuba hatte ihre große Stunde

Denn bei den Sinfonischen Orchestertagen hat er es nicht nur mit Profimusikern zu tun, die lange Probentage gewöhnt sind. Oftmals sind es auch versierte Hobbymusiker und talentierte Anfänger, die zwar ihr Instrument beherrschen und regelmäßig an ihm üben, aber eben nicht häufig oder nur sporadisch in die Arbeitswelt eines Orchesters hineinschnuppern. So wie der jüngste Musiker in diesem Jahr, Jonathan Still. Mit 13 Jahren nahm der Radevormwalder erstmalig an teil und eröffnete das Konzert mit Trommel- und Paukenschlägen. Steffi Bäumer-Enzer (79), älteste Teilnehmerin, hat nach langer Zeit erst vor 20 Jahren wieder zu ihrer Violine zurückgefunden und wirkte zum zweiten Mal in Radevormwald mit. Sie alle auf ein gleiches Niveau zu heben, erscheint in Anbetracht der abgelieferten Leistung, wie Magie. Eine Zauberei, die auch in diesem Jahr wieder glückte.