Bürgermonitor für Radevormwald : Ampelschaltung in Herbeck geht Fahrern auf die Nerven

Radevormwald Wenn die eine Ampel auf Grün springt, geht die andere auf Rot – das ist jedoch nicht bewusst so geplant, versichern die Verantwortlichen. Es liege an den Kontaktschlaufen. Das Problem soll bald behoben sein.

In diesen Tagen fühlen sich viele Autofahrer, welche die Kreuzung der B 229 mit der L 81 am westlichen Ortsausgang passieren müssen, deutlich genervt. Grund ist die schlecht abgestimmte Ampelschaltung. BM-Leserin Claudia Held fragte bei unserer Zeitung nach: „Gibt es eigentlich einen besonderen Grund, warum die Ampelschaltung in Herbeck, Ecke Dahlhausener Straße, geändert wurde?“ Wenn die Ampel dort auf Grün schalte, werde die Ampel an der „Kippe“ rot. „Aus Richtung Lennep ebenfalls“, beschreibt Held die Lage. „Man fährt an der Ampel Kippe an und steht direkt an der Ampel Abbiegung Honsberg wieder.“