Vandalismus in Radevormwald Scheibe der Polizeiwache an der Kaiserstraße beschädigt

An der Bezirksdienststelle der Polizei in Radevormwald haben Unbekannte eine Scheibe beschädigt. Das teilt die Pressestelle der oberbergischen Polizei mit. Am Samstagmorgen habe ein Anwohner den Schaden an der Polizeiwache an der Kaiserstraße gemeldet. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden die Angaben bestätigt. Die Ermittlungen wurden vor Ort aufgenommen. Personen die Feststellungen mit möglichem Sachzusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Gummersbach unter ☏ 0226181990 zu melden.