Herdenschutz gegen den Wolf in Oberberg : Schafhalter sind sehr beunruhigt

Oberberg Schafhalter trafen sich auf dem Hof von Tina und Hagen Fach in Wiehl-Alpermühle.

Die Angst geht um. Nach drei bestätigten und einigen weiteren möglichen Wolfsübergriffen in den Gemeinden Engelskirchen, Much und Nümbrecht im Juli und August sind insbesondere die Schafhalter im Bergischen Land besorgt. Auch liegen die Gemeinden Morsbach, Waldbröl und Reichshof in der Pufferzone zum Wolfsgebiet Stegskopf in Rheinland-Pfalz. Daher hatte die Interessengemeinschaft Oberbergischer Schafhalter zusammen mit dem NABU Oberberg ihre Mitglieder auf den Hof von Tina und Hagen Fach nach Wiehl-Alpermühle eingeladen.