Fußball-Ereignis in Radevormwald Mission Titelverteidigung ist geglückt

„Eigentlich ist es immer einfach, Mannschaften für dieses Turnier zu finden“, erklärte Palt. In der Regel reiche eine kurze WhatsApp-Nachricht an die befreundeten Kicker aus der Region. Schließlich würden sich alle auf ein solches Turnier freuen. Hier stünden traditionell vor dem sportlichen Ehrgeiz noch Spaß und Geselligkeit im Vordergrund. „Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass sich hier keiner ernsthaft verletzt.“ Doch Alt-Herren-Turniere sind immer rarer gesät, weiß Palt. Um mit seiner Mannschaft in einer Liga mitspielen zu können, musste der SC 08 sogar ausweichen. „Seit vergangenem Sommer spielen wir in der Betriebsliga in Wuppertal mit, weil es im Kreis Remscheid, zu dem wir eigentlich gehören, nicht genug Alt-Herren-Mannschaften für einen Liga-Betrieb gibt.“