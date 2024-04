E-Sports beim SC 08 Radevormwald Bei Sonne stehen Fußballfans lieber selbst auf dem Platz

Die anfängliche Idee, Fußball-Nachwuchs über neue Wege zu gewinnen, wie etwa über E-Sports-Angebote, kam anfangs nicht bei allen Vereinsmitgliedern gleichermaßen gut an. Zu groß schien die Sorge, dass die Cracks an der Spielekonsole nicht dazu bewegt werden könnten, den virtuellen Rasen für eine echte Partie am Kollenberg einzutauschen. Doch weit gefehlt, wie SC 08-Geschäftsführer Björn Schmitz, einer der Initiatoren der E-Sports-Turniere, mittlerweile beobachten konnte. Viele Jungs, die bisher an den FIFA-Turnieren teilgenommen haben, spielen häufig Fußball im Verein. Beim gemeinsamen Zocken an der Konsole allerdings kämen zusätzliche Fähigkeiten zum Vorschein, abgesehen von dem hohen Spaßfaktor, den ein solches Gaming-Event mit sich bringt. „Wir wollen ein Angebot schaffen, bei dem die Jugend zusammenkommt. Ein Treffpunkt, bei dem nicht nur Billard gespielt wird“, erklärte Schmitz. Nach wie vor lautet das Ziel der Initiatoren, eine E-Sports-Abteilung beim SC 08 zu etablieren. Zurzeit sei man dafür allerdings noch auf der Suche nach passenden Räumlichkeiten. Die Angst, dass durch solch eine Abteilung die Fußballplätze der Region verweisen könnten, das zeigte das diesjährige Turnier deutlich, ist unbegründet. Tatsächlich nahmen lediglich 32 Spieler teil, im Vergleich zu den Vorjahren mit über 50 Spieler, ein deutlicher Rückgang. Um die Gruppen aufzufüllen, sprangen kurzfristig sogar einige Jugendtrainer ein, wie Lars Goldschmidt und Markus Rehtanz, die ihre Jungkicker aus einer völlig neuen Perspektive kennenlernten. Schmitz glaubte nicht, dass das Interesse an E-Sports nicht mehr da sei. Vermutlich aber hielt das sonnige Wetter oder das letzte Ferienwochenende viele davon ab, diesen Vormittag im abgedunkelten Bürgerhaus zu verbringen. Die beiden vorherigen Turniere fanden im Winter statt. Das Nächste würde Schmitz mit seinem Team gerne im Spätherbst 2025 organisieren. Auch dann dürfte das Wetter wieder schlechter sein als vergangenen Samstag.