Unfall in Radevormwald : LKW fährt sich in Remlingrade fest

Der Sattelschlepper versuchte, an dem Auto vorbei zu fahren, doch dann gab es kein Vor und Zurück mehr. . Foto: Polizei OBK

Radevormwald Am Dienstag gegen 6.30 Uhr kam es zur Begegnung eines Pkw und eines LKW in der Ortsdurchfahrt. Der Autofahrer stoppte. Das hätte der Fahrer des größeren Fahrzeugs auch besser getan. Die Straße blieb stundenlang blockiert.

Eigentlich ist Remlingrade ja ein beschauliches Dorf, doch spätestens seit die Bundesstraße 483 wegen Sanierungsarbeiten gesperrt wurde, geht es im Kirchdorf nicht mehr so ruhig zu. Wie immer, wenn wichtige Verkehrswege gesperrt sind, versuchen Fahrer auszuweichen – darunter auch jene, die gewaltige Lkw steuern und in einem so kleinen Ort wie Remlingrade eigentlich nichts verloren haben. Und so kam es am Dienstagmorgen, wie es kommen musste: Ein Sattelschlepper und ein Pkw begegneten sich in Remlingrade auf der Straße, die an der Mauer zum Kirchengrundstück entlang führt. Und dann ging für beide erst einmal gar nichts mehr – sie hatten sich festgefahren.

Laut der Darstellung der oberbergischen Polizei kam der Sattelschlepper aus Polen aus Richtung Önkfeld, der ukrainische Fahrer wollte über die Kreisstraße 6 nach Schwelm. In der engen Ortsdurchfahrt von Remlingrade kam ihm der Pkw eines Fahrers aus Velbert entgegen. Dieser sah offenbar voraus, dass ein Malheur drohte und stoppte. Der Lkw-Fahrer tat dies leider nicht – und damit war Remlingrade für gut zwei Stunden dicht.

Info B 483 bleibt bis Mitte November gesperrt Baustelle Die B 483 zwischen Radevormwald-Landwehr und Ennepe-Schlagbaum ist derzeit gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte November dauern. Eine großräumige Umleitung, die für alle Bauabschnitte eingerichtet wird, führt über die B 229, die L 81 die L 414 und die L 527 von Radevormwald nach Schwelm.

„Ich war noch im Tiefschlaf, als ich plötzlich draußen das Gehupe gehört habe“, berichtet eine Anwohnerin, die ihren Namen ungern in der Zeitung sehen will. „Es war gegen 6.15 Uhr.“ Dass große Fahrzeuge durch den kleinen Ort brettern, sei leider inzwischen alltäglich. Die Einwohner machen sich nicht zuletzt Sorgen um die Kinder, die täglich an der Haltestelle unweit der Kirche stehen, um auf den Schulbus zu warten.

Eine andere Einwohnerin – auch sie möchte nicht namentlich genannt werden – hat inzwischen sogar Befürchtungen, dass irgendwann ein großer Lkw in ihr Haus knallt. „Ich habe Angst, dass mir hier die Ecke vom Haus abgefahren wird“, sagt sie. „Der Verkehr hier ist mittlerweile furchtbar.“

Etwa zwei Stunden lang dauerte es, bis die beiden verkeilten Fahrzeuge getrennt worden waren und die Ortsdurchfahrt wieder freigegeben werden konnte. Der Pkw sei abgeschleppt worden, berichten die Anwohner.

In den sozialen Medien wurde der Vorfall rasch geteilt, auf diese Weise bekamen zumindest einige Menschen mit, dass im Moment kein Weg durch Remlingrade führte. Die Probleme durch Fahrzeuge, die Schleichwege an Baustellen vorbei suchen, gebe es nicht nur in dem Kirchdorf, schreiben die Kommentatoren.

„Im Moment ist auch die Keilbeck fast eine Autobahn, da fahren auch einige lang Richtung Beyenburg und Schwelm. Man merkt das deutlich“, so ein Facebook-Nutzer. Andere wundern sich, dass der Lkw-Fahrer offenbar das Schild übersehen hat, das doch klar besage, dass Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen nicht durch Remlingrade fahren dürften.

Manche Kommentatoren zeigen sich genervt von den Baustellen, die in diesem Jahr auf den Bundesstraßen rund um Radevormwald für Sperrungen gesorgt hatten. So war während der Sommerferien die Bundesstraße 229 in Richtung Halver komplett gesperrt, die Umleitung führte über Wipperfürth.