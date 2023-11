Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade/Dahlerau Sanierte Bänke und Apfelbäume für den Friedhof

Und die nächsten Aktionen auf dem Areal direkt gegenüber der Kirche Keilbeck sind auch schon terminiert: Am Samstag, 18. November, ab 10.30 Uhr gibt es eine große Pflanzaktion, zu der Kerstin Jahn alle Kinder, Eltern, Großeltern und alle Wupperaner einlädt. „Wir können die Grünfläche mitten im Ort auf dem Friedhof mit Obstbäumen bepflanzen. Hierfür suchen wir fleißige Helfer, die uns bei der Pflanzung unterstützen“, berichtet sie. Die Löcher seien dann bereits ausgehoben, „unsere Arbeit ist es, die Bäumchen zu pflanzen. Auf den Baumscheiben wollen wir Blumenzwiebeln verstecken, das wäre sicherlich eine schöne Sache für die Kinder. Im Frühjahr können sie dann die Blumen bewundern“, teilt die Presbyterin mit. Wer wolle, könne auch eine Patenschaft für ein oder mehrere Bäumchen übernehmen und diese beim Anwachsen betreuen – zum Beispiel ab und zu mal gießen. „Die Paten werden mit Schildern an ihrem Baum erwähnt. Die Kinder dürfen diese Schilder gerne zuhause gestalten“, sagt Kerstin Jahn. Vielleicht finde sich ja auch ein Bastler, der die Schilder als Rohlinge erstellt. „Wenn nach etwa zwei Jahren die erste Ernte ansteht, wollen wir mit allen Helfern und Wupperanern ein fröhliches Erntefest feiern“, kündigt sie an.