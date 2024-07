Krankenhaus in Radevormwald Sana weitet Schilddrüsenbehandlung aus

In Deutschland werden jährlich zirka 100.000 Schilddrüsenoperationen durchgeführt. Operationen dieses Organs liegen damit an dritter Stelle in der nationalen Operationsstatistik. Die lebenswichtige Hormondrüse hat eine große Bedeutung für Stoffwechsel, Wachstum und Reifung des Körpers und hilft dabei, zahlreiche Körperfunktionen zu regulieren.