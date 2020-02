Ärztliche Versorgung in Radevormwald : Sana stärkt ambulante Strukturen

Radevormwald Nun praktizieren Gisela Eilers-Lebro und Dr. Christian Jakobeit an der Kaiserstraße.

Zum Jahreswechsel haben die Sana MVZ Arztpraxen die gastroenterologische Praxis des in Ruhestand gegangenen Dr. Rüdiger Hopert in der Kaiserstraße in Radevormwald übernommen. Seit dem 1. Januar praktizieren dort die Gastroenterologen Gisela Eilers-Lebro und Privatdozent Dr. Christian Jakobeit und stellen so die Versorgung der Patientenklientel in Radevormwald und näherer Umgebung sicher.