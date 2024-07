Klinik in Radevormwald Thema Endoprothetik – Sana lädt Minister nach Rade ein

In der Ratssitzung am Dienstag bekräftigte Bürgermeister Mans noch einmal, er sei über die Entscheidung in Düsseldorf „fassungslos“ gewesen. Ursprünglich seien alle Beteiligten davon ausgegangen, dass das Radevormwalder Krankenhaus nicht mit solchen Streichungen rechnen müsse. Die endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Bis zum 11. August läuft ein Anhörungsverfahren, in dessen Rahmen der Krankenhausträger Stellung nehmen kann. Ein Ergebnis wird voraussichtlich Ende des Jahres vorliegen.