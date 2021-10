Richtiges Händewaschen ist wichtige Schutzmaßnahme : Sana Krankenhaus unterstützt Welt-Händewaschtag

Radevormwald Händehygiene bietet den effektivsten Schutz vor Infektionskrankheiten. Das Sana Krankenhaus Radvormwald ist seit 2013 Teilnehmer der Aktion „Saubere Hände“ und verfügt über professionelle Hygiene-Teams.

Obwohl einem Großteil der Bevölkerung die Schutzmaßnahme des gründlichen Händewaschens bekannt ist, waschen nur 81,4 Prozent die empfohlenen 20 Sekunden ihre Hände. Um eine stärkere Sensibilisierung für dieses Thema sicherzustellen, gibt es den Welt-Händewaschtag, der am 15. Oktober stattfindet.

Die Bedeutung der Händehygiene ist durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie noch einmal deutlich geworden. Denn noch nie zuvor war eine gründliche Händehygiene, die den effektivsten Schutz vor Infektionskrankheiten darstellt, so wichtig.

Hygiene ist ein zentraler Bestandteil von ärztlichen und pflegerischen Tätigkeiten. „Wir müssen deshalb alles tun, um unsere Gesundheit zu erhalten und zu schützen, bevor Krankheiten eintreten“, betont Dr. Reinhold Hikl, Chefarzt und Ärztlicher Direktor des Sana Krankenhauses in Radevormwald. Dazu bekommen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spezielle Schulungen und Fortbildungen. Und so erreicht das Sana Krankenhaus niedrigste Komplikationsraten, auch dank eines professionellen Hygiene-Teams. Das Sana Krankenhaus ist seit 2013 Teilnehmer der Aktion „Saubere Hände“, einer nationalen Kampagne zur Verbesserung der Compliance (Einhaltung der Bestimmungen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) der Händedesinfektion in Gesundheitseinrichtungen und wurde für die Qualität zertifiziert.