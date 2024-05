Sana Krankenhaus in Radevormwald Beim Schlaganfall muss sofort gehandelt werden

Darum geht es in erster Linie darum, einen Schlaganfall zu verhindern. „Es steht außer Diskussion, dass bis zu 70 Prozent der Schlaganfälle durch eine entsprechende Vorsorge zu vermeiden wären: Dazu zählen eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, Verzicht auf das Rauchen sowie die Kontrolle von Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder Vorhofflimmern. Gerade der Hauptrisikofaktor Bluthochdruck wird von vielen Menschen bagatellisiert, ist auch in unserer ,modernen Zeit‘ bei vielen Menschen nicht erkannt oder häufig unzureichend eingestellt“, sagt Marco Wagner, Chefarzt der Inneren Medizin am Sana Krankenhaus Radevormwald.