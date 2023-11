Sana Krankenhaus in Radevormwald Diabetes-Krankheit hat viele Gesichter

Am Dienstag, 14. November, ist Weltdiabetestag. Er wird seit 1991 begangen. Das Motto lautet: „Zugang zur Diabetesversorgung.” Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 2,1 Millionen Menschen mit der Nebendiagnose Diabetes stationär behandelt. Die Patienten am Sana Krankenhaus Radevormwald sind in den besten Händen, teilt die Klinik mit, denn das von der Deutschen Diabetes- Gesellschaft (DDG) verliehene Zertifikat „Klinik für Diabetespatienten geeignet“ steht für die klinikweite Einhaltung der hohen DDG-Qualitätskriterien an eine diabetologische Betreuung von Menschen, die sich mit Diabetes, aber nicht wegen Diabetes, in stationäre Behandlung begeben. Mehr als 100 Einrichtungen in Deutschland tragen diese Anerkennung. Patienten profitieren hier von dem abteilungsübergreifenden Diabetesmanagement.