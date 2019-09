Krankenhaus in Radevormwald : Sana erhält Zertifikat bei der „Aktion Saubere Hände“

Radevormwald Für die Auszeichnung müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden, darunter eine ausreichende Zahl von Behältern mit Desinfektionsflüssigkeit.

Zum zweiten Mal in Folge hat das Sana Krankenhaus Radevormwald jetzt das für zwei Jahre gültige Silber-Zertifikat der „Aktion Saubere Hände“ erhalten. Damit gehört Radevormwald zu den aktuell elf Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen, die bis 2020 zertifiziert sind.

„Die Sauberkeit der Hände ist einer der wichtigsten Punkte in der Krankenhaus-Hygiene“, sagt Axel Druckrey, Leitender Arzt für Krankenhaushygiene an der Klinik in Rade. „Daher ist es auch gut, dass auf diesen Aspekt mit Zertifikaten wie dem der ‚Aktion Saubere Hände‘ besonderen Wert gelegt wird.“ Dafür müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Reihe von Bedingungen erfüllen, angefangen bei einem koordinierenden und überwachenden Hygieneteam über Hygienebeauftragte (Pflegekräfte und Ärztinnen/Ärzte) auf den Stationen und in den Abteilungen bis hin zu Schulungen für die gesamte Belegschaft. „Das Hygieneteam führt regelmäßig sogenannte Compliance-Beobachtungen im gesamten Haus durch“, sagt Hygienefachkraft Thomas Wylezych. Für das Zertifikat müssen unter anderem jährlich interne Aktionstage durchgeführt werden und eine Mindestanzahl von Desinfektionsmittelspendern bereitgestellt sein. „Die übererfüllen wir sogar.“