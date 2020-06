Krankenhaus in Radevormwald : Sana erlaubt ab dem Dienstag Besuche

Radevormwald Wer Patienten besuchen möchte, muss allerdings Sicherheitsmaßnahmen beachten. Dazu gehört das Ausfüllen einer Checkliste über den eigenen Gesundheitszustand. Wer verdächtige Symptome aufweist, sollte unbedingt fernbleiben.

Unübersehbar war in den vergangenen zwei Monaten der Warnhinweis an der Pforte des Sana Krankenhauses in Radevormwald zu sehen: „Besuchsverbot zum Wohle der Patientinnen und Patienten“. Das Virus SARS CoV-2 sollte sich auf keinen Fall in den medizinischen Einrichtungen ausbreiten – zugleich wurden, sorgfältig von den anderen Bereichen des Krankenhauses getrennt, auch Patienten mit der Krankheit Covid-19, die durch das Virus ausgelöst wird, im Radevormwalder Krankenhaus behandelt. Eine 93-jährige Patientin, die mit dem Erreger infiziert war, verstarb.