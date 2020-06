Krankenhaus in Radevormwald : Sana-Klinik ist familienfreundlicher Arbeitgeber

Radevormwald Das Krankenhaus in Radevormwald hat zum dritten Mal die Bedingungen für das Zertifikat von „audit berufundfamilie“ erfüllt. Zu den Gratulanten zählte auch Bundesfamilienministerin und audit-Schirmherrin Dr. Franziska Giffey.

„Wir werden nicht immer jede Vorstellung umsetzen können“, sagt Christian Dick, stellvertretender Pflegedirektor und Koordinator für den seit 2013 am Haus etablierten Bereich Beruf und Familie. „Aber auch uns liegt die Orientierung an den verschiedenen Lebensphasen der Mitarbeiterschaft am Herzen. Deshalb haben wir die Zertifizierung über das ‚audit berufundfamilie‘ angestrebt und die entsprechenden Prozesse aufgebaut.“ In den bisher fast sieben Projektjahren lag der Fokus – nach einer ersten Bestandsaufnahme, der strategischen Verankerung in der Unternehmensphilosophie und der Erstellung eines Familienhandbuchs – auf der Familienverantwortung für Kinder und pflegebedürftige Angehörige. In diesem Rahmen wurden beispielsweise Teilzeitmodelle bis hin zu Zwischendiensten und geringfügigen Beschäftigungszeiten geschaffen.