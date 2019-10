Sana-Klinikum in Radevormwald : Geriatrie wird für Sana immer wichtiger

Radevormwald Das Radevormwalder Sana Krankenhaus hat den Bereich der Altersmedizin unter der Leitung von Dursun Arslan ausgebaut. Es gibt neue Räume und Mitarbeiter. Nun wird überlegt, eine tagesklinische Versorgung einzurichten.

Vor knapp zwei Jahren hat Chefarzt Dursun Arslan die Leitung der Geriatrie im Sana Krankenhaus in Radevormwald übernommen. Seither hat sich viel verändert, und die Altersmedizin ist noch weiter in den Mittelpunkt des Krankenhauses gerückt. „Als ich hier angekommen bin, musste ich besonders im Bereich der personellen Struktur nachjustieren“, sagt der Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzausbildung im Bereich Geriatrie. Seit Februar 2018 sind offene Stellen im Bereich der Pflege und des therapeutischen Personals besetzt, aber auch neue geschaffen worden. „Ich werde jetzt von einer Oberärztin und einer Leitenden Oberärztin unterstützt. Wir sind ein gutes Team, und das ist in einer Geriatrie extrem wichtig“, sagt der Chefarzt.

Altersmedizin Die Akutgeriatrie und Frührehabilitation ist mit 60 Betten die größte Abteilung im Sana Krankenhaus in Radevormwald. Die Altersmedizin deckt ein großes Feld von demenzkranken Patienten ab. In der Geriatrie arbeiten nicht nur Fachärzte und Pfleger, sondern auch Physio- und Psychotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten. In der Altersmedizin arbeiten somit viele medizinische Bereiche Hand in Hand.

Die Geriatrie ist mit 60 Betten die größte Abteilung des Krankenhauses und ist in eine Akutgeriatrie und eine Frührehabilitation unterteilt. Im besten Fall können die Patienten in einem zweiwöchigen Aufenthalt wieder auf ein Leben in den eigenen vier Wänden vorbereitet werden. Dazu gehört nicht nur eine medizinische Therapie, sondern auch das Fassen von neuer Lebenslust und Energie. „In einer Geriatrie muss Leben sein, und das ist bei uns so. Auf den Gängen üben die Patienten das Laufen mit dem Rollator, und in unserem Gemeinschaftsraum finden Gruppentherapien statt“, sagt Bernd Siegmund, der Geschäftsführer des Krankenhauses. Der neue Gemeinschaftsraum bietet nicht nur Platz für Gruppentherapien, sondern wird auch als Ort für ein gemeinsames Mittag- oder Abendessen genutzt. Die Patienten können auch Gesellschaftsspiele erleben oder den Fernseher einschalten. Neu ist außerdem der zusätzliche Therapieraum. Dursun Arslan freut sich über die Wertschätzung, die seiner Arbeit in Radevormwald entgegengebracht wird. „Ich habe den Vorschlag für die neuen Räumlichkeiten gemacht und bin direkt auf offene Ohren gestoßen. Ich stehe mit meiner Abteilung im Zentrum des Krankenhauses, und das ist für den Entwicklungsprozess genau richtig“, sagt der Chefarzt. Dass sich die Geriatrie positiv weiterentwickelt hat, bekommen Ärzte und Mitarbeiter der Verwaltung auch von Patienten zurückgemeldet. „Familien, die schon mehrfach mit der Abteilung zu tun hatten, haben die Entwicklung bemerkt und gelobt“, sagt Siegmund.