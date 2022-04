Krankenhaus in Radevormwald : Sana investiert 300.000 Euro und frischt die Station 1 auf

Krankenhaus in Radevormwald

Radevormwald Die Modernisierung auf Station 1 war Teil verschiedener Baumaßnahmen: So wurden 2021 die Funktionsdiagnostik und die Zentrale Notaufnahme saniert und umgebaut und die räumlichen Strukturen der geriatrischen Stationen verbessert.

Das Sana Krankenhaus Radevormwald baut und modernisiert, „um auch künftig eine Gesundheitsversorgung auf höchstem medizinischen und pflegerischen Niveau und den Mitarbeitenden einen modernen Arbeitsplatz zu bieten“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Sana-Gruppe. Jetzt wurden auf Station 1 der Patientenaufenthaltsbereich, ein Arztzimmer und die Verteilküche von Grund auf saniert und neu möbliert.

Dirk Beck atmet durch: Fußböden, Wände, Decken, Fenster, eine neue LED-Beleuchtung, Brandmeldetechnik, bessere Lüftung und insgesamt freundlichere, hellere Farben lassen alles modern und frisch erstrahlen. Der technische Leiter Gebäudemanagement und gebürtiger Radevormwalder hat jetzt alle großen Baumaßnahmen abgeschlossen und „die Klinik damit einmal von Grund auf neu gemacht“. Ganze sechs Wochen hat es gedauert, inklusive aller Hygienevorkehrungen, damit Patienten und Mitarbeiter immer geschützt waren, denn der Krankenhausbetrieb lief durchgehend weiter. Die Baumaßnahme bildet den Abschluss nach der Sanierung des Pflegecenters Ende 2021. Die Patientenzimmer der Station wurden bereits modernisiert. Damit ist die gesamte Station 1 in den vergangenen Jahren kernsaniert worden.

„Die Modernisierung der Räumlichkeiten auf Station 1 ist Teil verschiedener Baumaßnahmen, die wir nun abgeschlossen haben: So wurden im vergangenen Jahr die Funktionsdiagnostik und die Zentrale Notaufnahme saniert und umgebaut und die räumlichen Strukturen der geriatrischen Stationen verbessert“, bestätigt Geschäftsführerin Ines P. Grunewald die umfangreichen Investitionen. Und kündigt an: In Kürze würden Ladestationen für E-Autos auf dem Besucherparkplatz eingerichtet.