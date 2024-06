Sana Radevormwald und die geplante Krankenhausreform Geschäftsführerin gibt sich kämpferisch

Der Offene Brief von Bürgermeister Johannes Mans an die Sana AG vom Dienstag hat seine Wirkung nicht verfehlt: Die Cluster-Geschäftsführerin Bergisches Land, Janine Bender, reagierte am Donnerstagvormittag mit einem Antwortschreiben an den Bürgermeister. Darin bittet sie ihn eindringlich, an einem Strang zu ziehen und gemeinsam für den Erhalt aller Fachabteilungen am Sana Krankenhaus in Radevormwald kämpfen.