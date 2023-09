Sana Krankenaus in Radevormwald Statt Rufbereitschaft hat der Chefarzt nun „Enkeldienst“

Radevormwald · Dr. Volker Brockhaus, Chefarzt der Inneren Medizin, geht in den Ruhestand. Seine erste Zeit in Radevormwald hatte er von 1997 bis 2005 am damaligen Johanniter-Krankenhaus. 2009 kehrte er in die Bergstadt zurück. Ganz aufhören mit der Medizin will er nicht.

15.09.2023, 06:00 Uhr

Dr. med Volker Brockhaus, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, geht zum 1. Oktober in den Ruhestand. Foto: Jürgen Moll