Klinik in Radevormwald Sana-Arzt: Das sind Symptome eines Schlaganfalls

(s-g) Der bundesweite Tag gegen den Schlaganfall am 10. Mai lenkt die Aufmerksamkeit auf Risikofaktoren für einen Schlaganfall. Jährlich erleiden diesen etwa 270.000 Menschen in Deutschland. Er ist die dritthäufigste Todesursache. „Wann immer der Verdacht auf einen Schlaganfall besteht, ist das ein lebensbedrohlicher Notfall. Daher ist es besonders wichtig, einen Schlaganfall schnell zu erkennen“, sagt Kardiologe Dr. Volker Brockhaus, Chefarzt der Inneren Medizin am Sana Krankenhaus Radevormwald .„Die Symptome für einen Schlaganfall treten meist plötzlich auf und können in manchen Fällen nach einigen Minuten vollständig abklingen. In dem Fall liegt eine transitorische ischämische Attacke (TIA) vor. Auch hierbei handelt es sich um einen Notfall, da die Gefahr eines weiteren Schlaganfalls mit bleibenden Folgen hoch ist.“ Folgende, plötzlich einsetzende, Symptome können auf einen Schlaganfall hinweisen: Sehstörung, Sprach- und Sprachverständnisstörung, Lähmung, Taubheitsgefühl, Schwindel mit Gangunsicherheit sowie sehr starker Kopfschmerz. Experten sind sich einig, dass bis zu 70 Prozent der Schlaganfälle durch Vorsorge zu vermeiden wären: Dazu zählen eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, Verzicht auf das Rauchen sowie die Kontrolle von Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder Vorhofflimmern.