Gesundheitsvorsorge in Radevormwald Vortrag zu Problemen mit der Speiseröhre

Die Speiseröhre ist immer im Einsatz, wenn wir essen und trinken. Wenn sie brennt, machen wir uns Gedanken. Was steckt hinter dem unangenehmen Brennen (Reflux) in der Speiseröhre und was kann man dagegen tun? Darüber spricht Dr. Cornelis Jacob Honingh, Sektionsleiter der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Sana Krankenhaus Radevormwald, am Mittwoch, 12. März in der Schlossmachergalerie.