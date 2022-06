Krankenhaus in Radevormwald : Sana-Ärzte proben für die Lebensrettung

Radevormwald Mediziner des Radevormwalder Krankenhauses durchliefen eine aufregende Schulung bei einem Notfall-Simulationstraining. An einer Hightech-Puppe übten sie, Patienten in unterschiedlichen Szenarien wiederzubeleben.

Smartphone-Daten Wer für den Notfall gewappnet sein will, sollte in seinem Smartphone seine Unfalldaten überprüfen. Wenn Ärzte nämlich einen bewusstlosen Patienten identifizieren müssen, machen sie immer häufiger vom Handy des Patienten Gebrauch. „Viele Menschen tragen gar keine Geldbörse oder Ausweise bei sich, aber in den meisten Fällen immer das Smartphone“, erklärt Dr. Kurosch Moussazadeh den Grund. Auch bei einem Handy mit Tastensperre könnten die Ärzte über die Notfalltaste an die hinterlegten Daten herankommen und im Notfall so nicht nur den Namen des Patienten erfahren, sondern – sofern hinterlegt – auch den Notfallkontakt der Person anrufen und informieren.

Gemeinsam mit seinem Bruder Kian Moussazadeh, Chefarzt am Sana-Krankenhaus in Gerresheim, besuchte er die Kollegen am Radevormwalder Klinikum, um in einer Simulation den Notfall zu üben. „Ziel einer Reanimation ist die Wiederherstellung des Kreislaufs, der Atmung und der Hirnfunktion“, erklärt Dr. Kian Moussazadeh, wobei der den letzten Punkt besonders hervorhebt. Denn wird das Gehirn in der Reanimationsphase nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, sterben Areale ab, der Patient bleibt trotz geglückter Reanimation für immer ein Pflegefall. Die Bedenken, die einige der anwesenden Ärzte äußern, bei einer Reanimation zu feste auf den Brustkorb zu drücken und dadurch dem Patienten möglicherweise mehrere Rippen zu brechen, schmettert Moussazadeh ab. Bei einer ordentlichen Reanimation müssten die Rippen brechen. „Sie müssen drücken. Haben sie keine Angst davor. Knochen können heilen, doch was im Hirn stirbt, kommt nie wieder.“ Für Adam Abudher, Oberarzt der Chirurgie im Sana-Krankenhaus, sind solche Simulationen Gold wert. Die Theorie beherrschen er und seine Kollegen blind. Doch der Notfall sollte regelmäßig trainiert werden. „Das ist jetzt schon mein drittes oder viertes Mal und ich lerne immer wieder neues dazu. Das ist wichtig für uns und auch wenn es nur eine Simulation ist, wenn man in der Übung ist, fühlt sich das sehr echt an.“