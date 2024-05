Krankenhaus in Radevormwald Sana-Ärzte informieren zum Thema Hüftgelenk

„Eine Operation führt in vielen Fällen wieder zu mehr körperlicher Selbstständigkeit und einer Verbesserung der Lebensqualität“, sagt Dr. Martin Ulatowski, Chefarzt am Sana Krankenhaus Radevormwald. Der erfahrene Orthopäde und seine beiden Kollegen, der leitende Oberarzt Dr. Ralf Pinkernell und Henry Stegemöller, Sektionsleiter Anästhesie, behandeln das Thema Therapie von Beckenbrüchen von verschiedenen Seiten bei der Patientenveranstaltung am Mittwoch, 8. Mai, ab 18 Uhr im Radevormwalder Bürgerhaus. „Immer steht der Patient und seine schnelle Genesung im Vordergrund“, so Dr. Pinkernell.