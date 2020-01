Kulturgut aus Radevormwald : Sammler sucht ein Heim für 90.000 Tüten

Radevormwald Gerd Mittendorf (81), auch bekannt als Fotograf, will seine einzigartige Sammlung für die Nachwelt erhalten – kein leichtes Vorhaben.

Gerd Mittendorf ist ein Mann mit vielen Interessen. Unter anderem ist er Fotograf mit einem Faible für Industriekultur. In der Henrichshütte in Hattingen hat er im vergangenen Jahr Fotografien unter dem Titel „Schrott“ ausgestellt. Ein Erfolg beim Publikum, wie Mittendorf im Rückblick zufrieden feststellt. Über Radevormwald hinaus ist er aber noch wegen einer anderen Leidenschaft bekannt: Er sammelt Plastik- und Papiertüten, und das im großen Stil. Etwa 90.000 Exemplare hat er inzwischen zusammengetragen. Die Frage, was mit dieser einzigartigen Sammlung eines Tages geschehen soll, treibt Gerd Mittendorf seit geraumer Zeit um – immerhin ist er 81 Jahre alt, und obwohl noch bei guter Gesundheit, macht er sich Gedanken um das Schicksal der vielen Tüten, die er zusammen getragen hat. „Es wäre schön, wenn diese Sammlung in einem Museum für Alltagskultur ihren Platz finden würde“, sagt Mittendorf. „Sie muss erhalten bleiben, das ist ein Stück Kulturgut.“