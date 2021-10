Sport in Radevormwald : Saison startet mit Trainer-Fortbildung

Radevormwald 15 Nachwuchs-Trainer der HSG Rade/Herbeck haben an einer Fortbildung teilgenommen, die in Zukunft Handballer im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren trainieren werden.

Die HSG Rade/Herbeck tritt die neue Saison mit fortgebildeten und frisch geschulten Jugendtrainern an. An zwei Wochenenden haben 15 Trainer des Vereins an der Fortbildung teilgenommen, die in Zukunft die F- bis D-Jugend, also Handballer im Alter von sechs bis zwölf Jahren trainieren werden. Auch vier Jugendtrainer des SV Wipperfürth haben an der Fortbildung in Radevormwald teilgenommen. Ausgebildet wurden sie von Felix Linden vom Deutschen Handballbund (DHB). Der DHB-A-Lizenztrainer und zertifizierter DHB-Nachwuchsleistungstrainer hat viele neue Techniken und Trainingsmethoden an die Jugendtrainer vermittelt. „Wir haben sehr viel gelernt und mit der Hilfe von Demo-Teams das neue Wissen direkt umgesetzt und angewendet. Regelmäßig neue Trainingsmethoden zu lernen ist wichtig“, sagt Frank Alsdorf, Jugendvorstand der HSG Rade/Herbeck. Er ist froh, dass viele Spieler aus dem Verein Trainingstätigkeiten übernehmen wollen und Angebote zur Fortbildung annehmen.