Stadtbücherei Radevormwald Saatgut leihen in der Bücherei

Das Konzept der Saatgut-Bibliothek soll zur dauerhaften Einrichtung in der Stadtbücherei werden. Ziel ist die Rückgewinnung von Samen für die Aussaat in den kommenden Jahren. Das funktioniert so: Eine Tüte Saatgut auswählen und ausleihen, einpflanzen, aussäen, auf Wachstum warten und sich über die Ernte freuen. Das Saatgut des abgeernteten Gemüses können die Hobbygärtner dann wieder in die Stadtbücherei zurückbringen und im nächsten Jahr wieder ausleihen oder eine andere Sorte probieren. Eine Mitgliedschaft in der Bücherei ist nicht zwingend erforderlich.