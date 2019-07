Fördergelder für Radevormwald : Nettekoven: Rader Jugendamt bekommt eine Million Euro

Radevormwald Jens-Peter Nettekoven freut sich über die Zuwendungen, die aus dem Kita-Rettungspaket der Landesregierung an die Verwaltung in Rade gehen.

(s-g) Jens-Peter Nettekoven, CDU-Landtagsabgeordneter für Radevormwald, zeigt sich erfreut darüber, dass das Jugendamt in der Bergstadt rund eine Million Euro Landesmittel erhält. In einer Pressemitteilung erklärt der Politiker: „Die NRW-Koalition stärkt seit Regierungsantritt 2017 konsequent die Kitalandschaft in Nordrhein-Westfalen und damit die Familien in unserem Land. Wir haben sowohl ein Kita-Rettungspaket aufgelegt, als auch ein Übergangsgesetz beschlossen.“ Beides helfe, die Kindertagesstätten bis zur Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) finanziell abzusichern. Dazu gebe es jetzt die genauen Zahlen, welches Jugendamt wie viel Geld bekommen habe. „Ich freue mich, dass das Jugendamt in Radevormwald zusätzlich 603.809 Euro aus dem Kita-Rettungspaket für 2017/2018 und 435.424 Euro aus dem Übergangsgesetz für 2019/2020 erhalten hat“, teilt Nettekoven mit. Damit habe die NRW-Koalition direkt nach Regierungsantritt die Existenz vieler Kitas gesichert, die unter Rot-Grün kurz vor der Schließung gestanden hätten. „Es ist mir ein Herzensanliegen, dass die Kleinsten bei uns in Radevormwald gut versorgt sind. Das klappt aber nur, wenn die Rahmenbedingungen für qualitativ gute frühkindliche Bildung und Betreuung gesichert sind, bis das neue, überarbeitete KiBiz zum Ende dieses Jahres beschlossen wird.“