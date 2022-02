Bildung in Radevormwald : Nächster Schritt zum neuen Schulnamen

Info

Statistik Die Geschwister Hans und Sophie Scholl gelten wegen ihres Widerstands gegen das NS-Regime als besondere Vorbilder für junge Menschen. Laut der Süddeutschen Zeitung ist der Name Geschwister-Scholl-Schule häufigste für Schulen in Deutschland. Auch in Radevormwald war die ausgelaufene Hauptschule nach den Geschwistern benannt.