Evangelische Kirchengemeinde in Lennep Run auf freie Plätze bei der Kirchenfreizeit

Was sich auch am Run auf die freien Plätze zeigt. Zumal es sich herumgesprochen hat, dass die zweiwöchige Jugendfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde Lennep, die im Wechsel mal in Dänemark und mal im österreichischen Saalbach stattfindet, alles andere als uncool ist. Obwohl es gleich am ersten Tag nach der Ankunft eine andächtliche Stille gibt. „Sie stört die Jugendlichen aber ebenso wenig wie die Tischgebete oder der Gottesdienst in der Mitte der Freizeit“, sagt der Diakon und erklärt, dass es jedem Teilnehmer selbst überlassen sei, „sich an den christlichen Ritualen zu beteiligen“. Denn während der Freizeit werde nicht missioniert. Im Gegenteil: „Unser Ziel ist, dass die jungen Menschen von sich aus zu uns kommen und die Freizeit als zweiwöchige Gemeinschaft ohne Zwang und äußeren Druck erleben.“ Das entspreche letztlich auch der Botschaft von Christus: „Dass jeder Mensch so angenommen wird, wie er ist, und sich keiner verstellen muss.“