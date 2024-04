Bürgerwald in Radevormwald Rückepferde bei der Waldarbeit am Kollenberg

Insgesamt bearbeitet Olav Stracke mit seinen Tieren an diesem Tag für gut drei Stunden eine etwa 2500 Quadratmeter große Waldfläche an der Telegrafenstraße, gleich hinter dem Sportplatz am Kollenberg. Für ihn und seine Rückepferde ist es nicht der erst Einsatz am Kollenberg, berichtet der Inhaber der Radevormwalder Holzrückerei. „Vor ein paar Jahren waren wir schon mal hier, etwas weiter unten im Wald“, sagt er.