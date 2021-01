Städtepartnerschaft in Radevormwald : RUA weist auf Zustand von Schildern hin

Städtepartnerschaft in Radevormwald

Die Schilder, die auf die Städtepartnerschaft mit Chateaubriant hinweisen, sind nicht mehr in gutem Zustand. Foto: Sabine Danowski

Radevormwald Die Freundschaft mit der Partnerstadt Chateaubriant konnte im Jahr 2020 nicht so gepflegt werden wie sonst. Der Zustand der Schilder an den Entrées der Stadt, die auf die Partnerschaft hinweisen, ist nicht gut.

In diesem Zusammenhang hat Sabine Danowski, Mitglied der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA), auf einen anderen Aspekt hingewiesen: „Natürlich sind gegenseitige Besuche wegen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. Das ist traurig aber nicht zu ändern. Vielleicht könnte aber am Zustand der Schilder an den Entrées unserer Stadt, die auf die Partnerschaft hinweisen, etwas geändert werden.“