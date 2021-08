Karneval in Radevormwald : Rua Kapaaf will wieder feiern

Radevormwald Die Karnevalsgesellschaft „Rua-Kapaaf“ freut sich auf die kommende Session. Die Hygienekonzepte für die Großveranstaltungen stehen.

Zug Ob es in der kommenden Session am Karnevalssamstag einen Zug in der Radevormwalder Innenstadt geben wird, steht noch nicht fest. Traditionell ist die erste Große Radevormwalder Karnevalsgesellschaft „Rot-Weiß“ von 1980 (RKG) für die Organisation und Durchführung des Zugs zuständig. Bemühung von Rua-Kapaaf den Zug in Zusammenarbeit beider Vereine und der Stadt Radevormwald zu organisieren, haben bislang zu keinem Ergebnis geführt.

Thomas Lorenz, der Senatspräsident der Karnevalsgesellschaft, hat die Planungen in diesem pandemischen Jahr vorangetrieben. „Ich stand engmaschig mit den Künstlern in Kontakt. Für die „Kölsche Weihnacht mit den Paveiern“ am 28. November, dem ersten Advent, geht der Vorverkauf weiter. Für das schon ausverkaufte „Kunterbunte Bürgerhaus“ am 25. Februar 2022, dem Karnevalsfreitag, sind neue Künstlerverträge geschlossen worden“, berichtet er. Auch der neue Sessionsorden ist bereits in Produktion. Nach der derzeit gültigen Corona-Schutzverordnung und der 3G-Regelung, können die Termine von Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten besucht werden. Für den Ablauf der Veranstaltung bedeutet dies, dass alle bereits verkauften Karten gegen neue eingetauscht werden müssen. Die neuen Karten werden Sitzplätze und Daten zur Rückverfolgung enthalten. „Es gibt auf den neuen Karten festgelegte Sitzplätze, so dass wir später nachvollziehen können, wer wo saß. Für die Kölsche Weihnacht können Karten noch neu erworben und alte Karten ab Mitte September umgetauscht werden. Der Umtausch für das Kunterbunte Bürgerhaus startet im Januar. Wir werden die Termine rechtzeitig veröffentlichen“, erklärt Thomas Lorenz.